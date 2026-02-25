Голикова подсчитала рост реальных доходов россиян за год Голикова: реальные доходы россиян за прошлый год выросли на 7,7%

Рост реальных доходов граждан России за прошлый год составил 7,7%, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, при этом заработная плата населения в реальном выражении поднялась на 4,4%. Голикова подчеркнула, что это позволяет правительству формировать меры поддержки, передает РИА Новости.

Реальные доходы населения за прошлый год выросли на 7,7%, а зарплата, в реальном выражении, на 4,4%. И это позволяет нам формировать все те меры поддержки, которые важны для наших граждан, — сказала вице-премьер.

