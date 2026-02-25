Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 16:08

Голикова подсчитала рост реальных доходов россиян за год

Голикова: реальные доходы россиян за прошлый год выросли на 7,7%

Татьяна Голикова Татьяна Голикова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Рост реальных доходов граждан России за прошлый год составил 7,7%, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, при этом заработная плата населения в реальном выражении поднялась на 4,4%. Голикова подчеркнула, что это позволяет правительству формировать меры поддержки, передает РИА Новости.

Реальные доходы населения за прошлый год выросли на 7,7%, а зарплата, в реальном выражении, на 4,4%. И это позволяет нам формировать все те меры поддержки, которые важны для наших граждан, — сказала вице-премьер.

Ранее профессор Александр Чулок предположил, что в ближайшем будущем особенно актуальны будут профессии, связанные с наукой и технологиями. По его словам, речь идет не только о нейросетях и роботизации, но и об освоении космоса, Арктики, Мирового океана, биотехнологиях и медицине.

Согласно результатам исследования, в начале 2026 года профессия сварщика оказалась самой высокооплачиваемой рабочей специальностью в России. Зарплата таких специалистов составила от 267 до 300 тыс. рублей.

зарплаты
доходы
россияне
деньги
Татьяна Голикова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыты неожиданные детали об арестованной экс-главврача больницы в Пскове
Депутат ответил, как расширить перечень жизненных ситуаций на «Госуслугах»
Гастроэнтеролог перечислила причины боли в левом боку
Раскрыто, сколько запросили экс-главе «Локомотива» за убийство 2002 года
В США увидели «двадцатикратное» превосходство ВС России над ВСУ
Ливневый снег и потепление до +4? Погода в Москве в выходные: чего ждать
Раскрыто истинное отношение россиян к армии и ее действиям в зоне СВО
В Госдуме хотят обязать государство выплачивать долги алиментщиков
В России создали импланты будущего для лечения переломов
Лесная гостья устроила прогулку по Липецку
Сотрудник кладбища рухнул в трехметровую могилу
Лоза рассказал, как ему удалось бросить курить
Пригожин раскритиковал политику Олимпиады-2026
В Госдуме объяснили, почему Россия не считает жителей Украины врагами
Эндокринолог перечислила продукты, которые нельзя есть на завтрак
Алабай напал на 15-летнюю девочку в Твери
«Периферийное место»: в ГД определили положение Европы в современном мире
В МИД России раскрыли, какой регион Запад превращает в арену противостояния
Турэксперт назвала дешевую альтернативу Таиланду
Мужчина разбился на пляже в США
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.