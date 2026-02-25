Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026 в 17:25

«Хуже не будет»: Мостовой оценил перспективы «Динамо» с тренером Гусевым

Мостовой: «Динамо» не опустится ниже десятого места в РПЛ с тренером Гусевым

Ролан Гусев Ролан Гусев Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Московское «Динамо» имеет хорошие перспективы с тренерским штабом в лице Ролана Гусева, Юрия Жиркова и Романа Шаронова, заявил в интервью NEWS.ru экс-игрок «Спартака» и сборной России Александр Мостовой. Он напомнил, что команда идет на десятом месте в Российской премьер-лиге (РПЛ), поэтому при этих специалистах «хуже не будет».

Все нормально, у «Динамо» все хорошо. Штаб Ролана [Гусева] — отличные ребята. Команда на десятом месте — хуже не будет. Поэтому будут работать и получать наслаждение. Будут выше — хорошо, не получится — скажут «ну, а что, мы причем»? — сказал Мостовой.

Экс-футболист добавил, что с новым форматом Кубка России на трофей претендуют «все команды». По словам Мостового, теперь не понятно, «кто, где и с кем играет».

Ранее Мостовой заявил NEWS.ru, что «Зенит» и «Краснодар» снова будут бороться за чемпионство в РПЛ. Он также призвал не сбрасывать со счетом московские клубы «Локомотив» и ЦСКА. Сезон РПЛ возобновится 27 февраля матчем «Зенита» против калининградской «Балтики».

