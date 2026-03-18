Что известно о похищенной в Смоленске девочке

Что известно о похищенной в Смоленске девочке Похищенная в Смоленске школьница почти ничего не рассказала о случившемся

Найденная почти месяц назад после похищения в Смоленске девятилетняя девочка так и не рассказала следователям подробности происшествия, сообщили в силовых структурах региона. По словам источника, которые приводит РИА Новости, с ребенком работают психологи.

К сожалению, она так ничего и не рассказала, — отметил он.

До этого стало известно, что следственные органы начали проверку по факту обнаружения в СИЗО тела обвиняемого в похищении девятилетней девочки в Смоленске. Фигурант свел счеты с жизнью.

