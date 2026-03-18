Дело похитителя девочки в Смоленске прекратят при одном условии Дело похитителя девочки в Смоленске Грищенкова прекратят при согласии близких

Следователи прекратят уголовное преследование Сергея Грищенкова, скончавшегося в смоленском СИЗО, если на это дадут добро его родные, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Мужчина обвинялся в похищении ребенка в Смоленске.

Будут устанавливаться его родственники, законный представитель, выяснять их мнение по поводу прекращения дела, — сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что тело подозреваемого нашли в камере в ночь на 18 марта. Предполагается, что мужчина покончил с собой. Следственные органы начали проверку по факту обнаружения тела.

Мужчина был арестован на два месяца. Он несколько дней удерживал маленькую Сашу в квартире сожительницы. Девочка исчезла 24 февраля: утром она вышла на прогулку со своим тойтерьером и домой не вернулась. Позже собаку нашли у подъезда.

