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10 июня 2026 в 23:13

Дрон атаковал автомобиль с мирными жителями в Белгородской области

Два человека пострадали при атаке дрона ВСУ на автомобиль под Белгородом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Два мирных жителя получили ранения в результате атаки украинского беспилотника на автомобиль в хуторе Красиво Борисовского округа Белгородской области, сообщили в региональном оперативном штабе. Раненых доставили в Борисовскую центральную районную больницу, отметили в источнике.

В хуторе Красиво Борисовского округа в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль ранены два мирных жителя. Пострадавшие доставлены в Борисовскую центральную районную больницу. Мужчина получил множественные осколочные ранения лица, грудной клетки, рук и ног, а женщина — осколочные ранения головы и грудной клетки. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь, — сказано в сообщении.

Оба пострадавших были госпитализированы в Борисовскую центральную районную больницу. Медики оказывают мужчине и женщине всю необходимую помощь.

Ранее власти Каменско-Днепровского МО сообщили, что прифронтовой город оказался под массированной атакой беспилотников Вооруженных сил Украины. По данным администрации, удары, приведшие к 10 взрывам, начались утром 10 июня.

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