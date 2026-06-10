Дрон атаковал автомобиль с мирными жителями в Белгородской области Два человека пострадали при атаке дрона ВСУ на автомобиль под Белгородом

Два мирных жителя получили ранения в результате атаки украинского беспилотника на автомобиль в хуторе Красиво Борисовского округа Белгородской области, сообщили в региональном оперативном штабе. Раненых доставили в Борисовскую центральную районную больницу, отметили в источнике.

В хуторе Красиво Борисовского округа в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль ранены два мирных жителя. Пострадавшие доставлены в Борисовскую центральную районную больницу. Мужчина получил множественные осколочные ранения лица, грудной клетки, рук и ног, а женщина — осколочные ранения головы и грудной клетки. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь, — сказано в сообщении.

Оба пострадавших были госпитализированы в Борисовскую центральную районную больницу. Медики оказывают мужчине и женщине всю необходимую помощь.

Ранее власти Каменско-Днепровского МО сообщили, что прифронтовой город оказался под массированной атакой беспилотников Вооруженных сил Украины. По данным администрации, удары, приведшие к 10 взрывам, начались утром 10 июня.