Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 июня 2026 в 00:04

ВСУ начали выселять людей из Славянска, чтобы стереть город

Кимаковский: ВСУ начали выселять людей из Славянска, чтобы стереть город

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Вооруженные силы Украины начали вывозить мирных жителей из Славянска, находящегося на подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики, заявил «Вестям» советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, эвакуация местных жителей может свидетельствовать о подготовке украинских военных к боевым действиям в Славянске и Краматорске.

Свидетельством, что ВСУ готовятся к боевым действиям в данных городах, является то, что из населенных пунктов стали вывозить местных жителей. Если в Краматорске они делают крепость, то Славянск они, скорее всего, будут убивать под ноль, — сказал Кимаковский.

Он добавил, что столкновение российских военнослужащих с украинскими войсками в Краматорске ДНР могут повторить события, которые разворачивались на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.

Ранее врио губернатора региона Егор Ковальчук заявил, что ВСУ атаковали дронами поселок Климово в Брянской области. Удары пришлись по автозаправочной станции и торговому центру.

До этого в оперативном штабе региона сообщили, что украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в поселке Пролетарский Ракитянского округа Белгородской области. В результате атаки один человек погиб, а двое его близких получили ранения различной степени тяжести.

Европа
Украина
Игорь Кимаковский
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Владельцам оружия могут разрешить использовать приборы ночного видения
Турецким блогерам OnlyFans потребовали до 10 лет тюрьмы
Развеяны топ-мифы об интиме: сексолог о том, что вы стесняетесь спросить
Стрельба, допросы, депортации: почему США не пускают футболистов на ЧМ-2026
В Пентагоне высказались о военных действий против Кубы
В иранском городе Сирик прогремели взрывы
Силы ПВО сбили более 20 БПЛА в Севастополе
Дмитриев увидел неожиданный путь к диалогу России и США
В Крыму изменили схему движения поездов «Таврия»
ВСУ начали выселять людей из Славянска, чтобы стереть город
Спастись от рака и разрушения костей: какие исследования нужны после 80 лет
Юрий Кнутов: нужно создавать мощный рубеж ПВО от Баренцева до Черного моря
Над Брянской областью за ночь уничтожили 65 украинских беспилотников
В Вене назвали главных спонсоров атак дронами ВСУ против россиян
Военные уничтожили десятки воздушных целей над Севастополем
Путин дал новым структурам право бороться с беспилотниками
Иран ответил на угрозы США жестким предупреждением
Мирный житель пострадал при атаке ВСУ в Горловке
Дрон атаковал автомобиль с мирными жителями в Белгородской области
В Запорожской области запретили перевозку организованных групп детей
Дальше
Самое популярное
Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Смешала тунец из банки с яйцом — на ужин подаю рыбные рафаэлки: нежнее котлет, сочнее фрикаделек
Общество

Смешала тунец из банки с яйцом — на ужин подаю рыбные рафаэлки: нежнее котлет, сочнее фрикаделек

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.