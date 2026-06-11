ВСУ начали выселять людей из Славянска, чтобы стереть город Кимаковский: ВСУ начали выселять людей из Славянска, чтобы стереть город

Вооруженные силы Украины начали вывозить мирных жителей из Славянска, находящегося на подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики, заявил «Вестям» советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, эвакуация местных жителей может свидетельствовать о подготовке украинских военных к боевым действиям в Славянске и Краматорске.

Свидетельством, что ВСУ готовятся к боевым действиям в данных городах, является то, что из населенных пунктов стали вывозить местных жителей. Если в Краматорске они делают крепость, то Славянск они, скорее всего, будут убивать под ноль, — сказал Кимаковский.

Он добавил, что столкновение российских военнослужащих с украинскими войсками в Краматорске ДНР могут повторить события, которые разворачивались на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.

Ранее врио губернатора региона Егор Ковальчук заявил, что ВСУ атаковали дронами поселок Климово в Брянской области. Удары пришлись по автозаправочной станции и торговому центру.

До этого в оперативном штабе региона сообщили, что украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в поселке Пролетарский Ракитянского округа Белгородской области. В результате атаки один человек погиб, а двое его близких получили ранения различной степени тяжести.