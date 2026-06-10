Мужчина умер при атаке ВСУ на автомобиль Семья пострадала при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области

Украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в поселке Пролетарский Ракитянского округа Белгородской области. В результате этой жестокой атаки один человек погиб, а двое его близких получили ранения различной степени тяжести, сообщили в оперативном штабе региона в Telegram-канале.

В Ракитянском округе в районе поселка Пролетарский в результате удара FPV-дрона по автомобилю пострадала семья. Несмотря на все усилия врачей, спасти мужчину не удалось, — рассказали в ведомстве.

Супруга погибшего жителя района получила множественные осколочные ранения руки и плеча. У их 21-летнего сына было диагностировано серьезное ранение глаза. На данный момент бригада скорой помощи транспортирует раненых в областную клиническую больницу, а сам поврежденный автомобиль полностью выведен из строя.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по Энергодару Запорожской области, ранена пожилая женщина. Как уточнил мэр города Максим Пухов, повреждены частные автомобили и многоквартирные дома.