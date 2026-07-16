«Серьезное расширение»: стало известно об успехах ВС РФ у Константиновки Кимаковский: ВС России серьезно расширяют зону контроля у Константиновки

Военнослужащие Вооруженных сил России расширяют зону контроля у Константиновки в Донецкой Народной Республике, заявил в эфире Первого канала советник главы региона Игорь Кимаковский. По его словам, речь идет в том числе об успехах ВС РФ в районе Долгой Балки.

На Константиновке идет серьезное расширение и с запада, и с востока, — уточнил Кимаковский.

Ранее сообщалось, что в четверг, 16 июля между Россией и Украиной пройдет очередной обмен телами погибших в зоне спецоперации военнослужащих. Уточняется, что данный шаг является продолжением регулярной практики взаимодействия Москвы и Киева.

До этого стало известно, что российская армия уничтожила полевой штаб 414-й отдельной бригады беспилотных систем украинской армии «Птахи Мадьяра», откуда координировались удары по трассе «Новороссия», связывающей Ростовскую область с Крымом. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.