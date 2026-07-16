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16 июля 2026 в 11:24

Названа дата нового обмена телами военных между Россией и Украиной

Россия и Украина обменяются телами погибших военных 16 июля

Обмен телами военных между Россией и Украиной Обмен телами военных между Россией и Украиной Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
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Обмен телами погибших военнослужащих пройдет между Россией и Украиной в четверг, 16 июля, заявил РБК представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. Других подробностей, включая количество тел для обмена, он не привел.

Уточняется, что данный шаг является продолжением регулярной практики взаимодействия Москвы и Киева. Несмотря на ожесточенные столкновения на фронте, каналы связи для проведения обменов остаются открытыми. Ожидается, что передача тел пройдет в штатном режиме в течение дня.

Ранее сообщалось, что Россия за последний год вернула Украине в рамках обменов 20 354 тела бойцов ВСУ. Как уточнил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, с украинской стороны было возвращено 627 останков российских военных.

До этого стало известно, что РФ и Украина провели обмен военнопленными по формуле 160 на 160. При возвращении российских военнослужащих из украинского плена посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты.

Россия
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СВО
Шамсаил Саралиев
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