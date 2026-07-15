Армия России обрушила удары на штаб бригады «Птахи Мадьяра» Mash: ВС России ударили по штабу бригады «Птахи Мадьяра» под Херсоном

Вооруженные силы России уничтожили полевой штаб 414-й отдельной бригады беспилотных систем украинской армии «Птахи Мадьяра», откуда координировались удары по трассе «Новороссия», связывающей Ростовскую область с Крымом, сообщает Telegram-канал Mash. Удар нанесен с применением авиабомбы ФАБ-3000. Министерство обороны России данную информацию не комментировало.

Канал уточнил, что бомба попала по базе украинской бригады в районе села Карабелов южнее Херсона. По данным источников, именно это подразделение управляло атаками на бензовозы, следовавшие по маршруту в Крым. В результате удара были ликвидированы около 60 украинских бойцов.

Ранее военный корреспондент Влад Андрица рассказал, что бойцы 417-го батальона 42-й гвардейской дивизии ВС РФ преодолели минное поле на мотоциклах, вступили в стрелковый бой и зачистили окопы в зоне СВО. Операция прошла на Запорожском направлении.

До этого в Минобороны России сообщили, что военнослужащие группировки «Север» уничтожили танк Leopard украинской армии в Сумской области. Техника была обнаружена во время разведки на замаскированной огневой позиции.