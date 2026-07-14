Бойцы ВС РФ уничтожили немецкий Leopard в Сумской области Минобороны РФ заявило об уничтожении танка Leopard в Сумской области

Военнослужащие группировки «Север» уничтожили танк Leopard украинской армии в Сумской области, сообщили в пресс-службе Минобороны России. Техника была немецкого производства, уточнили в ведомстве.

Операторы подразделения войск беспилотных систем группировки войск «Север» обнаружили и уничтожили танк немецкого производства Leopard ВСУ в районе населенного пункта Кровное Сумской области, — сказано в сообщении.

Танк был обнаружен во время разведки на замаскированной огневой позиции. После передачи координат расчеты ударных беспилотников поразили защитные сооружения, двигатель и башню, что привело к детонации боекомплекта.

Ранее артиллеристы Южной группировки войск ВС РФ уничтожили два пункта управления украинскими беспилотниками в населенном пункте Алексеево-Дружковка недалеко от Константиновки в ДНР. Цели для удара были обнаружены операторами разведывательных дронов во время воздушного наблюдения.

До этого командир роты 1465-го мотострелкового полка Южной группировки войск с позывным Грек заявил, что российские войска полностью контролировали территорию Константиновки с воздуха. Он отметил, что противнику не дают возможности продвигаться, а радиогоризонт ограничивал массовое применение ВСУ FPV-дронов на радиоуправлении.