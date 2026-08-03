Apple пошла на уступки перед российской ФАС Apple одобрила предустановку российского поисковика на iOS по требованию ФАС

Американская корпорация Apple добавила в операционную систему iOS возможность предустановки российского поисковика, сообщила пресс-служба Федеральной антимонопольной службы в мессенджере МАКС. В ведомстве отметили, что с 27 июля в обновленной версии ПО эта функция реализована. В ФАС напомнили, что закон требует, чтобы в телефоне по умолчанию можно было использовать поисковик РФ или другой страны ЕАЭС.

Apple сообщила, что с 27 июля в обновленной версии программного обеспечения реализована возможность предустановки российской поисковой системы, — говорится в сообщении.

При этом ФАС возбудила дело против корпорации. Причиной стало неисполнение предупреждения о предустановке на iOS национального мессенджера и отечественного магазина приложений. Сейчас в нескольких странах, в том числе странах БРИКС, также рассматриваются заявления о дискриминационных действиях Apple.

Ранее стало известно, что мошенники создают фейковые приложения App Store, AltStore. Под их видом злоумышленники пытаются украсть персональные данные пользователей.