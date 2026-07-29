Мошенники начали создавать клоны App Store

Мошенники начали создавать сайты, имитирующие App Store, AltStore и другие связанные с Apple платформы, передают «Известия». Под видом установки удаленных банковских приложений и другого недоступного софта злоумышленники пытаются похитить данные пользователей.

На подобных сайтах предлагается авторизоваться через Apple ID или скачать специальный установщик. В результате владельцы устройств могут лишиться учетных данных или заразить смартфон вредоносным программным обеспечением.

По данным компании «Информзащита», в первом полугодии число выявленных инцидентов, связанных с поддельными App Store, AltStore и другими магазинами приложений, выросло на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Директор центра противодействия мошенничеству Павел Коваленко сообщил, что около 46% выявленных мошеннических ресурсов предлагали установить банковские приложения или криптовалютные кошельки.

Эксперты рекомендуют устанавливать приложения только с официальных сайтов разработчиков или использовать веб-версии сервисов. Если программу предлагают скачать через неизвестный Telegram-канал, сторонний сайт или просят ввести Apple ID на незнакомой странице, от такой установки лучше отказаться.

Ранее мошенники начали использовать новую схему для кражи аккаунтов в Telegram, при которой им не нужны пароль и код из СМС. Аферисты распространяют вредоносную программу под названием «Обновление телеметрии Windows».