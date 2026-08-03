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03 августа 2026 в 18:32

Путин назначил нового посла России в Конго

Путин назначил Дмитрия Корепанова новым российским послом в Конго

Дмитрий Корепанов Дмитрий Корепанов Фото: МИД
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Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Корепанова новым чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Конго, соответствующие указы опубликованы на официальном портале правовых актов. Другим документом глава государства освободил от этой должности Ильяса Искандарова.

Назначить Корепанова Дмитрия Гениевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Конго, — говорится в указе.

Корепанов приступит к исполнению обязанностей после вручения верительных грамот. Предыдущий посол Ильяс Искандаров занимал этот пост с 2021 года.

Ранее сообщалось, что Путин назначил Дмитрия Догадкина на должность чрезвычайного и полномочного посла РФ в Сирийской Арабской Республике. До этого Догадкин представлял Россию в Катаре и Омаре.

Также Путин утвердил просьбу главы Удмуртии Александра Бречалова о досрочной отставке. Документ предписывает принять отставку руководителя республики в связи с его заявлением. Бречалов стал врио главы республики в апреле 2017 года.

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