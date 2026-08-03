В ФНПР оценили перспективы традиционных профессий в эпоху цифровизации Глава ФНПР Черногаев: традиционные профессии не исчезнут, но трансформируются

В погоне за цифровыми специальностями не стоит списывать со счетов традиционные отрасли — они трансформируются, но не уходят, заявил NEWS.ru председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Сергей Черногаев. По его мнению, будущее — за промышленностью, инженерией, IT, медициной и высокотехнологичными производствами.

Сегодня наиболее востребованы профессии, связанные с развитием промышленности, инженерией, цифровыми технологиями, медициной и высокотехнологичными производствами. При этом нельзя говорить, что какие-то традиционные профессии исчезнут полностью. Скорее, изменятся требования к специалистам и набор необходимых компетенций, — сказал Черногаев.

Он посоветовал работникам не ждать кризиса, а постоянно повышать квалификацию, осваивать смежные навыки и следить за изменениями в своей отрасли. Особую роль, по его словам, играет наставничество: передача опыта от опытных специалистов молодым помогает сократить разрыв между образованием и реальным производством.

При этом Черногаев призвал государство и работодателей активнее вкладываться в программы переобучения, чтобы люди могли плавно переходить из устаревающих ниш в растущие без потери дохода и социального статуса.

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