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03 августа 2026 в 18:48

В ФНПР оценили перспективы традиционных профессий в эпоху цифровизации

Глава ФНПР Черногаев: традиционные профессии не исчезнут, но трансформируются

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В погоне за цифровыми специальностями не стоит списывать со счетов традиционные отрасли — они трансформируются, но не уходят, заявил NEWS.ru председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Сергей Черногаев. По его мнению, будущее — за промышленностью, инженерией, IT, медициной и высокотехнологичными производствами.

Сегодня наиболее востребованы профессии, связанные с развитием промышленности, инженерией, цифровыми технологиями, медициной и высокотехнологичными производствами. При этом нельзя говорить, что какие-то традиционные профессии исчезнут полностью. Скорее, изменятся требования к специалистам и набор необходимых компетенций, — сказал Черногаев.

Он посоветовал работникам не ждать кризиса, а постоянно повышать квалификацию, осваивать смежные навыки и следить за изменениями в своей отрасли. Особую роль, по его словам, играет наставничество: передача опыта от опытных специалистов молодым помогает сократить разрыв между образованием и реальным производством.

При этом Черногаев призвал государство и работодателей активнее вкладываться в программы переобучения, чтобы люди могли плавно переходить из устаревающих ниш в растущие без потери дохода и социального статуса.

Ранее основатель IT-студии Анастасия Ширинкина сообщила, что нейросети не заменят дизайнеров. Она отметила, что в этой профессии важно участие человека. IT-эксперт подчеркнула, что ИИ не может учесть историю бренда и нюансы коммуникации. По ее словам, нейросети также не способны к принятию стратегических решений.

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