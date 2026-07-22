Профессор предупредил, к чему приведет дальнейшее развитие ИИ

Дальнейшее развитие и повсеместное распространение ИИ приведет к постепенной деградации людей, заявил в беседе с KP.RU лингвист-филолог и профессор РГГУ и НИУ ВШЭ Максим Кронгауз. По его словам, это не значит, что люди разучатся читать или писать, однако они начнут «двигаться по пути наименьшего сопротивления», переложив всю работу на нейросети.

Опасность искусственного интеллекта не в том, что в один прекрасный момент он поднимет восстание, а в том, что мы, в силу своей лени и склонности двигаться по пути наименьшего сопротивления, переложим творчество на плечи ИИ. Что произойдет, если нейросеть будет писать романы или научные исследования лучше меня? Если я жулик, то буду публиковать это под своей фамилией. Если не жулик, тихо уйду на пенсию. Понятное дело, что для меня это будет страшный удар, но и для человечества в целом — тоже, — высказался Кронгауз.

По его словам, в будущем в науке, искусстве и других сферах могут остаться единицы специалистов — «те, в ком горит бешеный писательский или исследовательский огонь». Однако и эти люди не смогут делать открытия или творить без среды для обмена идеями, а будет ли она существовать в эпоху ИИ — вопрос открытый, заключил эксперт.

Ранее на Западе допустили сценарий экономического краха из-за развития искусственного интеллекта. Главную угрозу связали не с восстанием машин, а с влиянием нейросетей на мировую экономику. Сокращение числа рабочих мест и незначительный рост безработицы могут серьезно сказаться на государственных финансах. А падение доходов, рост издержек и длительная неопределенность способны привести к многолетней нестабильности и даже стать причиной падения правительств.