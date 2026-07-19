«Экономический крах из-за ИИ»: на Западе предсказали конец света

Западное издание Bloomberg допустило сценарий экономического краха, который в материале назван одной из возможных форм конца света из-за развития искусственного интеллекта. Главная угроза связана не с восстанием машин, а с последствиями для мировой экономики, подчеркнули в источнике.

В публикации говорится, что такой сценарий обсуждался по итогам встречи специалистов в штаб-квартире Международного валютного фонда. Развитие ИИ способно привести к исчезновению ряда профессий и нанести удар по налоговой системе, отметили авторы.

Сокращение числа рабочих мест и даже незначительный рост безработицы могут серьезно сказаться на государственных финансах из-за увеличения социальных расходов, подчеркнули в источнике. В статье также указано, что падение доходов, рост издержек и длительная неопределенность способны привести к многолетней нестабильности и даже стать причиной падения правительств.

Ранее российская коротковолновая радиостанция УВБ-76, также известная как «радио Судного дня», передала второе сообщение за день. На этот раз в эфире прозвучало слово «суходелие».