«Радио Судного дня» вышло в эфир со вторым за день загадочным посланием

«Радио Судного дня» вышло в эфир со вторым за день загадочным посланием Радиостанция УВБ-76 передала в эфир сообщение со словом «суходелие»

Российская коротковолновая радиостанция УВБ-76, также известная как «радио Судного дня», передала второе сообщение за день, пишет Telegram-канал «УВБ-76 логи». На этот раз в эфире прозвучало слово «суходелие».

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, которая начала вещание в 1976 году. Радиолюбители называют ее «Жужжалка» из-за характерного жужжания и преобладания шумов в эфире, на ее волнах транслируются зашифрованные послания. Пользователи интернета связывают их с мировыми новостями.

До этого в загадочном сообщении от «радио Судного дня» прозвучало слово «фиатоплот». Сигнал поступил в 12:24 по московскому времени.

Ранее «Жужжалка» передала в эфир кодовое слово «гротескный» и комбинации цифр. Позже на частоте станции зафиксировали аналогичный радиообмен с сигналом из одного слова — «неоноклюз».

Также на станции УВБ-76 прозвучало сообщение со словом «крюк». Как и в нынешней трансляции, слово было зашифровано в сочетании имен.