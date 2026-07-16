Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
16 июля 2026 в 15:08

«Радио Судного дня» вышло в эфир со вторым за день загадочным посланием

Радиостанция УВБ-76 передала в эфир сообщение со словом «суходелие»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Российская коротковолновая радиостанция УВБ-76, также известная как «радио Судного дня», передала второе сообщение за день, пишет Telegram-канал «УВБ-76 логи». На этот раз в эфире прозвучало слово «суходелие».

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, которая начала вещание в 1976 году. Радиолюбители называют ее «Жужжалка» из-за характерного жужжания и преобладания шумов в эфире, на ее волнах транслируются зашифрованные послания. Пользователи интернета связывают их с мировыми новостями.

До этого в загадочном сообщении от «радио Судного дня» прозвучало слово «фиатоплот». Сигнал поступил в 12:24 по московскому времени.

Ранее «Жужжалка» передала в эфир кодовое слово «гротескный» и комбинации цифр. Позже на частоте станции зафиксировали аналогичный радиообмен с сигналом из одного слова — «неоноклюз».

Также на станции УВБ-76 прозвучало сообщение со словом «крюк». Как и в нынешней трансляции, слово было зашифровано в сочетании имен.

Общество
радио
Судный день
сигналы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трассу «М-12» до Тюмени планируют открыть в декабре
В Госдуме объяснили, к чему приведет запрет ЕС на продажу туров в Россию
Продавец облил перцовкой покупателя из-за очереди
Аллергикам дали советы, как пережить летнее цветение трав
Новый Майдан на Украине: причины отставки Федорова, что значит для России
Разбившая автомобили топором россиянка наблюдается у психиатра
«Небольшое снижение»: Хуснуллин доложил Путину о темпах ввода жилья в РФ
В Перми во время ливня дерево придавило прохожую
«Очередное напоминание»: в ГД ответили на удаление МАКСа из Google Play
Диетолог перечислила самые ценные летние ягоды
Двое россиян пострадали в результате атаки ВСУ на один регион
Подростка обвинили в подготовке атаки на две мечети
Сервисы VK работают в обычном режиме
Спасшему военных РФ жителю Константиновки помогли найти брата
Путин раскрыл объем ежегодных вложений россиян в жилье
Путин назвал самый надежный инструмент поддержки семей с детьми
«Радио Судного дня» вышло в эфир со вторым за день загадочным посланием
«Вовремя и нужного качества»: Путин обозначил требования по сдаче жилья
Экс-премьер Украины назвал Корецкого подконтрольным Западу
Число жертв ДТП с грузовиком в Подмосковье выросло
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке
Семья и жизнь

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.