«Жужжалка» вышла в эфир со вторым странным словом за сутки «Жужжалка» вышла в эфир со словом «гротескный»

Российская коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная как «Жужжалка», передала в эфир уже второе за текущие сутки необычное голосовое сообщение, содержащее кодовое слово «гротескный» и комбинации цифр, сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи». Ранее в этот же день на частоте станции зафиксировали аналогичный радиообмен с сигналом из одного слова — «неоноклюз».

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, которая начала вещание в 1976 году. Радиолюбители называют ее «Жужжалка» из-за характерного жужжания и преобладания шумов в эфире, на ее волнах транслируются зашифрованные послания. Пользователи интернета связывают их с мировыми новостями.

Ранее, 25 июня, «Жужжалка» передала сразу два сообщения за день. В посланиях прозвучали слова «обезьянка» и «крюк». За день до этого она передала в эфир три новых сообщения: «амиловкус», «растирание» и «генолис».

22 июня УВБ-76 передавала в эфир слово «глазище» вместе с набором цифр. По данным Telegram-канала «УВБ-76 логи», это было третье сообщение станции за тот день.