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09 июля 2026 в 14:57

«Радио Судного дня» передало третье загадочное сообщение за день

«Радио Судного дня» вышло в эфир со словом «жилотдел»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Российская коротковолновая радиостанция УВБ-76, также известная как «радио Судного дня», передала третье сообщение за день, пишет Telegram-канал «УВБ-76 логи». На этот раз в эфире прозвучало слово «жилотдел».

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, которая начала вещание в 1976 году. Радиолюбители называют ее «Жужжалка» из-за характерного жужжания и преобладания шумов в эфире, на ее волнах транслируются зашифрованные послания. Пользователи интернета связывают их с мировыми новостями.

До этого «Жужжалка» передала в эфир кодовое слово «гротескный» и комбинации цифр. Позже на частоте станции зафиксировали аналогичный радиообмен с сигналом из одного слова — «неоноклюз».

Ранее на станции УВБ-76 прозвучало сообщение со словом «крюк». Как и в нынешней трансляции, слово было зашифровано в сочетании имен.

Также до этого на «радиостанции Судного дня» проговорили слова: «глазище», «клыкотрюм», «станонант» и «обедобуян». Сообщения передали на фоне ударов Вооруженных сил Украины по Воронежу.

Общество
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