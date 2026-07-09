«Радио Судного дня» передало третье загадочное сообщение за день «Радио Судного дня» вышло в эфир со словом «жилотдел»

Российская коротковолновая радиостанция УВБ-76, также известная как «радио Судного дня», передала третье сообщение за день, пишет Telegram-канал «УВБ-76 логи». На этот раз в эфире прозвучало слово «жилотдел».

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, которая начала вещание в 1976 году. Радиолюбители называют ее «Жужжалка» из-за характерного жужжания и преобладания шумов в эфире, на ее волнах транслируются зашифрованные послания. Пользователи интернета связывают их с мировыми новостями.

До этого «Жужжалка» передала в эфир кодовое слово «гротескный» и комбинации цифр. Позже на частоте станции зафиксировали аналогичный радиообмен с сигналом из одного слова — «неоноклюз».

Ранее на станции УВБ-76 прозвучало сообщение со словом «крюк». Как и в нынешней трансляции, слово было зашифровано в сочетании имен.

Также до этого на «радиостанции Судного дня» проговорили слова: «глазище», «клыкотрюм», «станонант» и «обедобуян». Сообщения передали на фоне ударов Вооруженных сил Украины по Воронежу.