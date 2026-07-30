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30 июля 2026 в 20:14

Менеджера Большого театра подозревают в хищении премий сотрудников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Бывший начальник отдела по связям с общественностью Большого театра подозревается в хищении средств, выделенных для выплаты премий сотрудникам этого учреждения. Следственные органы ведут расследование по факту хищения средств, выделенных театру в 2022–2024 годах, передает ТАСС.

В производстве следственной части ГСУ ГУ МВД России по Москве находится уголовное дело, возбужденное 12 мая 2026 года по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) <...>. По подозрению в совершении указанного преступления задержан Федин Е. А., занимавший на период рассматриваемых событий должность начальника отдела по связям с общественностью ФГБУК «Государственный Большой театр России», — сказано в материалах дела.

Ранее Симоновский суд Москвы вынес решение о конфискации имущества экс-партнера бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, предпринимателя Сергея Бородина, на 1,37 млрд рублей. Также фигуранта приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 500 млн рублей.

До этого Замоскворецкий районный суд Москвы признал бывшего генерального директора компании «Сандора» Дмитрия Комлева виновным в участии в организованном преступном сообществе и хищении более 6,5 млрд рублей бюджетных средств. По данным следствия, эти деньги выделялись Министерством обороны России на закупку вещевой продукции.

Общество
Москва
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