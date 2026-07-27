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27 июля 2026 в 15:04

Суд взялся за имущество экс-партнера Тимура Иванова

Суд конфисковал имущество бывшего партнера Тимура Иванова Бородина

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Симоновский суд Москвы вынес решение о конфискации имущества экс-партнера бывшего замминистра обороны Тимура Иванова предпринимателя Сергея Бородина на 1,37 млрд рублей, передает РИА Новости. Также фигуранта приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 500 млн рублей.

Конфисковать у Бородина имущество, эквивалентное сумме 1 млрд 372 млн рублей, полученное в результате совершения преступлений, в доход федерального бюджета, — огласил решение судья.

Ранее Замоскворецкий районный суд Москвы признал бывшего генерального директора компании «Сандора» Дмитрия Комлева виновным в участии в организованном преступном сообществе и хищении более 6,5 млрд рублей бюджетных средств. По данным следствия, эти деньги выделялись Министерством обороны России на закупку вещевой продукции, форменного обмундирования и армейских несессеров через структуры «Военторга».

До этого стало известно, что Иванов вскоре может сыграть свадьбу со своей возлюбленной, находясь за решеткой. Адвокат бывшего замминистра отмечал на суде «бодрое настроение» своего подзащитного по этой причине.

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