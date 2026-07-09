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09 июля 2026 в 19:57

Наживавшегося на госзаказах топ-менеджера отправили в колонию

Главу «Сандоры» приговорили к шести годам колонии за хищение у Минобороны РФ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Замоскворецкий районный суд Москвы признал бывшего генерального директора компании «Сандора» Дмитрия Комлева виновным в участии в организованном преступном сообществе и хищении более 6,5 млрд рублей бюджетных средств, передает РБК. По данным следствия, эти колоссальные деньги выделялись Министерством обороны России на закупку вещевой продукции, форменного обмундирования и армейских несессеров через структуры «Военторга».

По совокупности совершенных преступлений судья Кристина Бирева назначила предпринимателю наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Столь краткие сроки рассмотрения дела обусловлены тем, что подсудимый полностью признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с Генеральной прокуратурой.

В рамках иска военного ведомства с осужденного также взыскали 6,5 млрд рублей в счет полного возмещения нанесенного государству ущерба. Бизнесмен, находившийся до оглашения приговора под домашним арестом, был взят под стражу сотрудниками конвоя непосредственно в зале суда.

Ранее стало известно, что экс-замминистра обороны России Тимур Иванов вскоре может сыграть свадьбу со своей возлюбленной, находясь за решеткой. Адвокат бывшего замминистра отмечал на суде «бодрое настроение» своего подзащитного по этой причине.

Общество
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Минобороны РФ
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