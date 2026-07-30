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30 июля 2026 в 21:05

В Госдуме уличили Трампа в двойственности после встречи с Зеленским

Депутат Чепа: слова Трампа продемонстрировали двойственность политики США

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: IMAGO/Aaron Schwartz/Global Look Press
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Заявления президента США Дональда Трампа, сделанные после встречи с Владимиром Зеленским, вновь показали двойственность американской политики, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он также отметил, что Вашингтон признал вынужденную расстановку приоритетов.

Заявления Дональда Трампа после встречи с Владимиром Зеленским вновь показали двойственность американской политики. Призвав Киев как можно скорее завершить войну, он фактически дал понять, что Вашингтон сегодня вынужден расставлять приоритеты, — заявил Чепа.

По словам депутата, США не готовы вести две геополитические кампании из-за ближневосточного кризиса, тем более с ядерной Россией. Однако он отметил, что это не жест доброй воли Штатов, а прагматичный расчет.

Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что Трампу нечего предъявить России для мирного урегулирования на Украине. По его мнению, хозяин Белого дома не стал звонить президенту России Владимиру Путину после переговоров с Зеленским, так как вопросов к Москве у американской стороны просто нет.

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