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30 июля 2026 в 21:20

Подросток на мопеде погиб в аварии в Свердловской области

Подросток на мопеде погиб при столкновении с автомобилем под Екатеринбургом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В Слободо-Туринском районе Свердловской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и мопеда, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона. В результате аварии погиб 14-летний подросток.

Ведомство уточнило, что подросток на мопеде не уступил дорогу транспортному средству, после чего произошло столкновение. Молодой человек скончался еще до прибытия бригады скорой медицинской помощи. На месте ДТП в настоящее время работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

Ранее стало известно, что подросток в Люберецком городском округе Московской области, управляя иномаркой, потерял контроль над дорогой, съехал на левую обочину и врезался в фуру. Он и его приятель погибли на месте. Люберецкая городская прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств трагедии.

До этого в Тихорецке установили личность водителя мопеда, сбившего семилетнюю девочку на площади Жукова. Им оказался 18-летний местный житель, который вместе с другим подростком устроил гонку в тот момент, когда на площади катались дети. Во время заезда он сбил ребенка и скрылся.

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