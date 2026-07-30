«Какое право имели?»: новые детали дела о гибели ученого Зезина

В Екатеринбурге задержали второго фигуранта дела об избиении 67-летнего ученого Никиты Зезина. По версии следствия, он вместе с подельником напал на академика и его помощника из-за того, что сотрудники РАН обругали детей за гонки на квадроциклах по опытным полям. Зезин скончался в больнице после избиения. NEWS.ru рассказывает новые обстоятельства этого уголовного дела.

Конфликт вокруг квадроциклов

Конфликт произошел 13 июля на одном из испытательных полей РАН в Свердловской области. Аграрий Зезин сделал замечание детям 8–10 лет, которые катались на квадроциклах по посевам, а один из них застрял в черноземе. Зезин попросил детей сообщить номера телефонов их родителей, а после посадил несовершеннолетних в машину, чтобы отвезти домой.

Вскоре к территории научного института приехали несколько мужчин. Как следует из опубликованных видеозаписей, один из них практически сразу ударил ученого по голове, после чего началось избиение. Депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер утверждает, что дети, ставшие участниками первоначального конфликта, находились рядом и наблюдали за происходящим. Вместе с Зезиным пострадал и его заместитель Александр Шанин, которому также нанесли несколько ударов.

22 июля ученый умер в больнице от инфаркта. По словам Вегнера, причиной трагедии стали последствия нападения. Никита Зезин более 40 лет занимался сельскохозяйственной наукой, был автором свыше 260 научных работ, монографий и книг.

Фигурант по делу об избиении ученого РАН Никиты Зезина, бизнесмен Александр Реверук, обвиняемый в хулиганстве, в Октябрьском районном суде в Екатеринбурге Фото: Ирина Семенова/РИА Новости

Ученые похитили детей?

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве. Только 29 июля был задержан первый подозреваемый — им оказался владелец компании по обработке сточных вод Александр Реверук. 30 июля суд избрал для него меру пресечения, отправив его под стражу.

На заседание пришла группа поддержки. Сам мужчина признал вину, но также потребовал возбудить уголовное дело против ученых, которые, по его словам, похитили детей. Друг Реверука Вячеслав Бабин настаивает, что ребят буквально «закинули» в машину.

«Их просто забрали с полей, закинули в машину. И потом объяснили, что как будто бы хотели помочь. Там не просили о помощи. Просто не надо было притрагиваться к чужим детям. Для этого есть правоохранительные органы. Позвонили сотрудникам полиции, позвонили родителям детей. Какое право имели закидывать в машину?» — сказал Бабин в комментарии Telegram-каналу издания 66.RU.

Мать арестованного мужчины Светлана Поташкина в свою очередь утверждает, что ее детям угрожали палкой и обзывали вредителями.

«Двое мужчин на уазике начали гоняться за детьми, в том числе за моим сыном. Они газовали, сигналили, гонялись за ребенком на квадроцикле. Из-за этого он не справился с управлением, чуть не перевернулся, потому что там была канава, и застрял. Всех пятерых детей насильно посадили в машину. Сказали: „Будем воспитывать их палкой“. Называли их террористами и вредителями. Не давали позвонить родителям», — сказала Поташкина «4 каналу».

Второй фигурант

Также 30 июля стало известно о задержании второго фигуранта. Им оказался 39-летний предприниматель Аркадий Вагнер.

«Предъявлено обвинение 39-летнему жителю областного центра в совершении группового хулиганства (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Наказание за это преступление предусмотрено вплоть до семи лет лишения свободы. По версии следствия, 13 июля 2026 года вблизи дома на улице Главной в городе Екатеринбурге обвиняемый, действуя совместно со знакомым, который также обвиняется в хулиганстве, в ходе возникшего конфликта применил физическую силу в отношении 58-летнего мужчины, который совместно с 67-летним пенсионером пресекал совершаемое несовершеннолетними правонарушение», — рассказали в СКР.

Сам обвиняемый настаивает, что никакого обвинения не было. Ученые же, по его словам, довели детей до истерики, отняли у них ключи от квадроциклов и не давали связаться с родителями.

«Александр толкнул одного мужчину, я отошел в сторону к детям, чтобы спросить, как все было. Там не было, как пишут, избиения — не пинали, не били ногами. Был какой-то толчок, была пощечина — больше ничего», — рассказал Аркадий Вагнер «4 каналу».

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