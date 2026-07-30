Туск дал прогноз по конфликту на Украине Туск: ближайшие 100 дней будут решающими для украинского конфликта

Грядущие 100 дней будут значимыми для конфликта на Украине, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, чьи слова передает PAP. По его словам, многие механизмы в настоящий момент находятся в руках президента США Дональда Трампа.

Многие механизмы находятся в руках президента США, несколько других лиц имеют большое значение. Решения, например, Илона Маска (предпринимателя и главы SpaceX. — NEWS.ru) относительно Starlink и других систем имеют огромное значение. Ближайшие сто дней станут решающими, — заявил Туск.

Ранее доклад военной инспекции Пентагона показал, что американский военно-промышленный комплекс провалил план по резкому увеличению производства артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Высокие темпы поставок Украине не позволили выполнить целевые показатели.

До этого Туск после встречи лидеров «коалиции желающих» в Париже указал, что власти страны на данный момент не собираются передавать дополнительные ракеты для систем Patriot Украине. По его словам, помощь такого типа пока не планируется.