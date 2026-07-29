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29 июля 2026 в 16:23

Антенны аппаратов Starlink стали «легкой добычей» для российской «Волны»

Конструктор Кузякин: спутники Starlink глохнут от российского комплекса «Волна»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Спутники группировки Starlink выходят из строя после воздействия российской системы подавления «Волна купол гарант», сообщил ТАСС генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин. По его словам, после воздействия «Волны» спутник не сразу возвращается к работе и остается неработоспособным еще несколько минут.

«Волна купол гарант» слепит мощным направленным радиосигналом приемные антенны аппаратов Starlink так, что они не могут услышать абонентов с Земли. «Волна» не уничтожает космический аппарат физически, но на время «засветки» блокирует способность конкретного спутника обслуживать наземные терминалы. А это значит, что в зоне работы «Волны» терминалы Starlink прекращают работать. Спутники просто их больше не слышат, — пояснил собеседник.

Ранее экс-подполковник СБУ Василий Прозоров заявил, что встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского показала, что интерес США к Украине сохраняется, они и не могут его потерять, так как зарабатывают там миллиарды долларов. По его словам, баснословные доходы приносят ракеты Patriot и те же Starlink, которые используют ВСУ.

Россия
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