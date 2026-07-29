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29 июля 2026 в 13:25

«Не могут уйти»: стало известно, почему США не потеряют интерес к Украине

Экс-подполковник СБУ Прозоров: США не потеряют интерес к Украине из-за денег

Владимир Зеленский и Дональд Трамп Владимир Зеленский и Дональд Трамп Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
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Встреча американского лидера Дональда Трампа и украинского президента Владимира Зеленского показала, что интерес США к Украине сохраняется, заявил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров. По его словам, Вашингтон зарабатывает на украинском конфликте миллиарды долларов.

Американцы не могут уйти оттуда (с Украины. — NEWS.ru). Сколько зарабатывает американский ВПК на [конфликте] на Украине? Те же ракеты Patriot, те же Starlink, <...> которые они поставляют на Украину, это огромные деньги, — отметил эксперт.

Помимо заработка, американский ВПК и военные заинтересованы в обкатке новых вооружений на поле боя, а также в освоении новой тактики, добавил Прозоров. Он уточнил, что есть в США и масса других сил, заинтересованных в продолжении боевых действий на Украине.

Ранее сообщалось, что спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер согласились впервые приехать в Киев в рамках усилий по урегулированию украинского конфликта. Предполагается, что поездка должна состояться в течение ближайших двух недель.

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