Американский военно-промышленный комплекс провалил план по резкому увеличению производства артиллерийских снарядов калибра 155 мм, следует из доклада военной инспекции Пентагона, с которым ознакомилось РИА Новости. Высокие темпы поставок Украине не позволили выполнить целевые показатели.

К марту производство удалось нарастить лишь до 36 тыс. снарядов в месяц вместо запланированных 100 тыс. В документе признается, что предприятие, построенное в Меските, так и не выпустило ни одной металлической детали для снарядов, соответствующей требованиям контракта. Авторы доклада заключили, что эти средства могли быть направлены на другие приоритеты армии.

Всего с начала конфликта США передали Киеву более 3 млн снарядов, а общее сокращение арсеналов Министерства войны страны превысило 3,6 млн единиц за последние четыре года. В Москве неоднократно подчеркивали, что поставки вооружений Украине только затягивают конфликт, а любые грузы с оружием являются законной военной целью для России.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск после встречи лидеров «коалиции желающих» в Париже указал, что власти страны на данный момент не собираются передавать дополнительные ракеты для систем Patriot Украине. По его словам, помощь такого типа пока не планируется.