Россия передала 770 тонн гуманитарной помощи африканской стране

Россия в качестве гуманитарной помощи передала Мали 770 тонн желтого колотого гороха, сообщается в Telegram-канале посольства РФ в Мали. Официальная церемония передачи прошла в рамках реализации дополнительного взноса России в фонд Всемирной продовольственной программы ООН.

Передаваемый груз может удовлетворить потребности 57 тыс. нуждающихся и уязвимых лиц, включая внутренне перемещенных и беженцев, отметил заместитель странового директора ВПП ООН Серинь Лум. Также он поблагодарил российскую сторону за неизменную поддержку Мали и Всемирной продовольственной программы. В свою очередь, временный поверенный в делах России в Мали Баграт Шинкуба отметил, что Россия последовательно оказывает помощь дружественным африканским странам, как на двусторонней основе, так и через профильные структуры ООН.

Такая поддержка предоставляется без политических условий, с уважением суверенитета и национальных приоритетов государств-получателей, — подчеркнул Шинкуба.

Завершив церемонию, участники посетили склад Всемирной продовольственной программы. В ходе ознакомления был рассмотрен план распределения российской гуманитарной помощи.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе беседы с главой МИД Катара Мухаммедом бен Абделем Рахманом Аль Тани обсудил обострение кризиса в зоне Персидского залива. Дипломаты рассмотрели вопросы сотрудничества стран в гуманитарной, торгово-экономической и инвестиционной сферах.