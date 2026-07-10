ООН не хватило денег на гуманитарную помощь женщинам и девочкам Сокращение финансирования ООН оставило без помощи миллион женщин и девочек

За последний год не менее миллиона женщин и девочек потеряли доступ к жизненно важной гуманитарной помощи из-за сокращения финансирования программ ООН, пишет Reuters. Статистические данные содержатся в отчете организации «ООН — женщины», который был представлен 10 июля.

Согласно документу, почти 90% женских гуманитарных организаций столкнулись с невозможностью в полном объеме оказывать поддержку нуждающимся, несмотря на рост числа обращений с января 2025 года. В организации заявили, что уменьшение масштабов помощи привело к серьезным пробелам в гуманитарной сфере. При этом для многих женщин и девочек благотворительные фонды остаются единственным источником необходимой поддержки.

Ранее сообщалось, что ООН находится на грани финансового коллапса из-за того, что США и Китай удерживают миллиарды долларов обязательных взносов. Генсек Антониу Гутерриш предупредил о реальной перспективе юанкротсвоа. Известно, что наличные в ООН могут закончиться уже к середине августа. На Вашингтон и Пекин приходится 42% базового финансирования ООН.