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30 июля 2026 в 16:25

«Радио Судного дня» вышло в эфир с восемью сообщениями за день

В эфире «Радио Судного дня» прозвучало восемь сообщений за день

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Слушатели радиостанции УВБ-76, также известной как «Радио Судного дня» и «Жужжалка», зафиксировали за 30 июля восемь сообщений спустя три дня молчания, пишет Telegram-канал «УВБ-76». Станция передала различные слова, начиная с «дояропух» и заканчивая «разноязычье».

НЖТИ 99068 ДОЯРОПУХ 8714 9689, — говорится в первом сообщении.

На станции также прозвучали слова «гиджак», «пухокорм», «взяточница», «сексофат», «боязливость», «кругопаяц» и многие другие. Точное значение этих передач до сих пор неизвестно.

Радиостанция начала вещание в 1976 году. С того времени на ее волнах периодически появляются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей нередко связывают с различными мировыми событиями.

Ранее УВБ-76 выходило в эфир 27 июля, в понедельник. Радиолюбители успели перехватить слова «адоглет» и «анархистка». Послания прозвучали на фоне ночных ударов ВСУ по Белгороду.

Кроме того, на волнах «Жужжалки» прозвучали два таинственных сообщения 16 июля. Слушатели зафиксировали слово «суходелие».

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