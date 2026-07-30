«Радио Судного дня» вышло в эфир с восемью сообщениями за день

«Радио Судного дня» вышло в эфир с восемью сообщениями за день В эфире «Радио Судного дня» прозвучало восемь сообщений за день

Слушатели радиостанции УВБ-76, также известной как «Радио Судного дня» и «Жужжалка», зафиксировали за 30 июля восемь сообщений спустя три дня молчания, пишет Telegram-канал «УВБ-76». Станция передала различные слова, начиная с «дояропух» и заканчивая «разноязычье».

НЖТИ 99068 ДОЯРОПУХ 8714 9689, — говорится в первом сообщении.

На станции также прозвучали слова «гиджак», «пухокорм», «взяточница», «сексофат», «боязливость», «кругопаяц» и многие другие. Точное значение этих передач до сих пор неизвестно.

Радиостанция начала вещание в 1976 году. С того времени на ее волнах периодически появляются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей нередко связывают с различными мировыми событиями.

Ранее УВБ-76 выходило в эфир 27 июля, в понедельник. Радиолюбители успели перехватить слова «адоглет» и «анархистка». Послания прозвучали на фоне ночных ударов ВСУ по Белгороду.

Кроме того, на волнах «Жужжалки» прозвучали два таинственных сообщения 16 июля. Слушатели зафиксировали слово «суходелие».