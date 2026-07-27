«Радио Судного дня» вышло в эфир на фоне ударов по Белгороду

«Радио Судного дня» вышло в эфир на фоне ударов по Белгороду Радиостанция УВБ-76 передала в эфир два сообщения на фоне удара ВСУ по Белгороду

Радио УВБ-76, также известное как «радиостанция Судного дня», передало два новых сообщения, пишет Telegram-канал «УВБ-76 логи». По его информации, радиолюбителям удалось перехватить слова «адоглет» и «анархистка». Послания прозвучали на фоне ночных ударов ВСУ по Белгороду.

НЖТИ 84989 АДОГЛЕТ 6660 6133. <…> НЖТИ 87258 АНАРХИСТКА 4408 7287, — говорится в сообщениях.

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, которая начала вещание в 1976 году. Радиолюбители называют ее «жужжалка» из-за характерного жужжания и преобладания шумов в эфире. Периодически на ее волнах появляются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей нередко связывают с различными мировыми событиями.

Ряд специалистов допускает, что прекращение вещания станции может рассматриваться как сигнал для запуска системы «Мертвая рука» («Периметр»). Она способна нанести ответный ядерный удар по противникам РФ.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины продолжили наносить удары по Белгороду. Как передает местный оперштаб, три человека получили ранения. Также украинская армия атаковала коммерческий объект.