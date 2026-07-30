Полянский объяснил, во что Европа превращает Украину Полянский обвинил ЕС в превращении Украины в часть своей военной машины

Европа превращает Украину в составной элемент своей военной инфраструктуры, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский на заседании Постоянного совета. Также он обратил внимание на возрастающие масштабы учений НАТО, передает ТАСС.

Европа фактически делает Украину неотъемлемой частью собственной военной машины, готовя ее не к обороне, а к наступательным операциям вглубь российской территории. Параллельно с вооружением Украины беспрецедентно растут масштабы учений НАТО, идет беспрецедентное расширение его военной инфраструктуры непосредственно у наших границ, — сказал он.

Ранее депутат бундестага от АдГ Маркус Фронмайер подверг резкой критике германского канцлера Фридриха Мерца за его проукраинскую позицию. Парламентарий заявил, что глава правительства ставит чужие интересы выше национальных, уделяя Киеву чрезмерное внимание. По мнению политика, Мерц заслужил прозвище «украинского канцлера», поскольку оказывает поддержку этой стране в ущерб нуждам собственных граждан.

Кроме того, министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил на парламентском заседании по вопросам обороны и внешней политики, что Украина прекратит свое существование без западных военных поставок. Глава ведомства напомнил, что Рим передал Киеву уже 13 пакетов с вооружением.