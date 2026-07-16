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16 июля 2026 в 12:47

Полянский призвал ОБСЕ не замалчивать убийство главного инженера ЗАЭС

Полянский: Россия ждет от ОБСЕ осуждения убийства инженера ЗАЭС Яковлева

Дмитрий Полянский Дмитрий Полянский Фото: Валерий Шарифулин/РИА Новости
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Россия ждет от ОБСЕ и других международных организаций осуждения убийства главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева, заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Он напомнил, что в результате атаки ВСУ на гражданский автомобиль погибли не только Яковлев, но и его водитель, передает РИА Новости.

Этот теракт вчера осудил Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Ожидаем реакции на него со стороны ОБСЕ и других профильных международных организаций, — подчеркнул Полянский.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что ВСУ могли атаковать Яковлева, запустив беспилотник с территории Днепропетровской области. По его словам, этот инцидент в очередной раз продемонстрировал истинное лицо властей европейской страны, которые не гнушаются никакими методами для достижения своих целей.

До этого Международное агентство по атомной энергии выступило с осуждением удара ВСУ, в результате которого погиб главный инженер ЗАЭС. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси добавил, что был проинформирован российской стороной о происшествии.

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