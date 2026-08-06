В Минобороны назвали число сбитых за сутки украинских дронов в зоне СВО

В Минобороны назвали число сбитых за сутки украинских дронов в зоне СВО Минобороны России: силы ПВО за сутки сбили 1155 дронов ВСУ в зоне спецоперации

Российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили более 1,1 тыс. украинских беспилотников в зоне проведения спецоперации, заявила пресс-служба Минобороны РФ в канале на платформе МАКС. По информации ведомства, также были сбиты 20 управляемых авиабомб.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 20 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 1155 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что обломки украинских дронов рухнули на резервуары нефтеперерабатывающего завода в Ярославской области. Как уточнил глава региона Михаил Евраев, спецслужбы работают над ликвидацией возгорания. По словам губернатора, сегодня, 6 августа, в регионе отражена самая крупная атака вражеских БПЛА.

До этого стало известно, что силы ПВО в ночь на 6 августа сбили в небе над Россией 605 беспилотников. Атаке ВСУ с воздуха подверглись в том числе Белгородская, Брянская, Рязанская, Тверская области, Московский регион, Краснодарский край и Республика Крым.