В ГД объяснили изменение порядка квотирования рабочих мест с 1 сентября

1 сентября в России вступят в силу новые правила, которые помогут бойцам СВО с инвалидностью вернуться к работе, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. По его словам, будут расширены льготные категории, позволяющие засчитывать одного сотрудника сразу за две единицы. Парламентарий отметил, что такой подход подтолкнет бизнес к активному найму участников боевых действий.

С 1 сентября меняется порядок выполнения квоты по трудоустройству людей с инвалидностью. При расчете числа рабочих мест головная организация исключит из своей среднесписочной численности сотрудников филиалов, представительств и любых других обособленных подразделений, расположенных в иных регионах. Работников каждого подразделения будут учитывать по месту их фактической работы. Одновременно расширяется перечень случаев, когда один трудоустроенный человек засчитывается как два рабочих места в счет квоты. Такой порядок охватит инвалидов из числа ветеранов СВО, которые с 1 октября 2022 года до 1 сентября 2023 года заключили контракт с Минобороны. Работодатель получит дополнительный стимул принять такого кандидата, а ветераны — больше возможностей вернуться к профессиональной деятельности, — пояснил Говырин.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о распространении мер поддержки и социальной защиты на участников контртеррористической операции в Белгородской, Курской и Брянской областях. Военнослужащие из приграничных регионов получат льготы, аналогичные гарантиям для участников специальной военной операции.