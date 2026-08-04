Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
04 августа 2026 в 19:49

Путин одобрил новые льготы участникам контртеррористических операций

Участники КТО в приграничье получат кредитные каникулы и льготы в вузах

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент России Владимир Путин подписал закон о распространении мер поддержки и социальной защиты на участников контртеррористической операции (КТО) в Белгородской, Курской и Брянской областях. Согласно документу на сайте опубликования правовых актов, военнослужащие из приграничных регионов получат льготы, аналогичные гарантиям для участников специальной военной операции.

В частности, бойцы КТО получают право на кредитные каникулы с момента начала выполнения боевых задач, а в случае их гибели долги будут полностью списываться. Помимо этого, участникам операций предоставляется право вступать в специальные жилищно-строительные кооперативы. Для мобилизованных, контрактников и добровольцев предусмотрены льготы при поступлении на бюджетные места в вузы и колледжи по отдельной квоте.

Детей погибших или раненых участников операции, а также ряд других льготных категорий граждан будут зачислять в высшие учебные заведения без вступительных испытаний. Закон также существенно упрощает процедуру признания военнослужащих безвестно отсутствующими или умершими. Согласно новым правилам, командир воинской части будет обязан напрямую уведомлять органы ЗАГС о факте гибели бойца при выполнении задач КТО.

Ранее Путин подписал закон, который расширяет возможности для заключения контракта с ВС РФ в период мобилизации для людей с непогашенной судимостью. Возможность заключения контракта получат осужденные за контрабанду культурных ценностей, животных и растений, а также за наркотические преступления.

Власть
Владимир Путин
льготы
указы
КТО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Археологи нашли древние останки принесенного в жертву младенца
Новые правила ЕС усложнят въезд для одной категории украинцев
В МИД России назвали единственный язык, который понимает Киев
Средства ПВО уничтожили более 300 украинских дронов над регионами России
Захарова назвала признак возрождения неонацизма в ЕС
«Души невинно убиенных»: патриарх Кирилл об атаке ВСУ на Геленджик
«Он запер меня в ванной»: Анна Семенович об абьюзе, Госдуме, новой любви
Наблюдение за ссорой соседей закончилось смертью для турка
«Обманули»: в Грузии обрушились на НАТО за пустые обещания с членством
Владельцы UFC потеряли миллионы долларов из-за турнира в Белом доме
Россиянка «заработала» серьезные проблемы с грудью из-за похода в баню
«Кошки-мышки»: стало известно об обстановке в Сеуте после наплыва мигрантов
Врач объяснил правильную технику использования льда при травме
В Перми остановили крупный пожар
Галузин назвал бенефициаров «негодных и провокационных» атак Киева на КТК
В Киеве пришли в бешенство после «прогноза» Залужного по НАТО
Власти Молдавии расследуют скандальный въезд делегации талибов в страну
Слова о здоровье, написание мемуаров, театр: как живет Александр Збруев
Зеленский ищет перемирия, РФ отвергла сигналы, атака на «Ленту»: что дальше
В СР призвали защитить право семей на выбор формы обучения детей
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!
Семья и жизнь

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку
Общество

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.