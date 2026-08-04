Путин одобрил новые льготы участникам контртеррористических операций Участники КТО в приграничье получат кредитные каникулы и льготы в вузах

Президент России Владимир Путин подписал закон о распространении мер поддержки и социальной защиты на участников контртеррористической операции (КТО) в Белгородской, Курской и Брянской областях. Согласно документу на сайте опубликования правовых актов, военнослужащие из приграничных регионов получат льготы, аналогичные гарантиям для участников специальной военной операции.

В частности, бойцы КТО получают право на кредитные каникулы с момента начала выполнения боевых задач, а в случае их гибели долги будут полностью списываться. Помимо этого, участникам операций предоставляется право вступать в специальные жилищно-строительные кооперативы. Для мобилизованных, контрактников и добровольцев предусмотрены льготы при поступлении на бюджетные места в вузы и колледжи по отдельной квоте.

Детей погибших или раненых участников операции, а также ряд других льготных категорий граждан будут зачислять в высшие учебные заведения без вступительных испытаний. Закон также существенно упрощает процедуру признания военнослужащих безвестно отсутствующими или умершими. Согласно новым правилам, командир воинской части будет обязан напрямую уведомлять органы ЗАГС о факте гибели бойца при выполнении задач КТО.

Ранее Путин подписал закон, который расширяет возможности для заключения контракта с ВС РФ в период мобилизации для людей с непогашенной судимостью. Возможность заключения контракта получат осужденные за контрабанду культурных ценностей, животных и растений, а также за наркотические преступления.