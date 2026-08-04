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04 августа 2026 в 16:14

Юрист ответил, как получить дополнительные меры поддержки после 70 лет

Юрист Лаврентьев: для получения мер поддержки нужно обратиться в МФЦ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Для получения дополнительных мер поддержки после 70 лет нужно обратиться в МФЦ, рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» юрист Андрей Лаврентьев. Он отметил, что законодательство регулярно меняется, появляются дополнительные компенсации и проекты.

Я всегда советую после достижения 70-летнего возраста обратиться в МФЦ или органы соцзащиты и попросить проверить, на какие меры поддержки человек имеет право. Очень часто люди годами не пользуются положенными льготами просто потому, что не знают об их существовании, — рассказал Лаврентьев.

Юрист подчеркнул, что многие выплаты носят заявительный характер. По его словам, без обращения их не назначат.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал, что работающие пенсионеры в России сохраняют широкий перечень льгот, включая оплачиваемые дни для диспансеризации, дополнительный отпуск и налоговые вычеты. По его словам, получатели пенсии по старости или за выслугу лет вправе раз в год брать два оплачиваемых рабочих дня для прохождения диспансеризации.

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