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04 августа 2026 в 17:03

«Перестанет существовать»: в США озвучили жуткий прогноз об Украине

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Украинцы рискуют прекратить существование как нация, предрек отставной полковник армии США, бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор. Он заявил, что Запад проиграл на Украине и «никакой великой мобилизации Европы против России не будет». О чем еще сказал военный?

«Украина разрушена»

В эфире YouTube-канала в августе 2026 года Дуглас Макгрегор констатировал: время для спасения Украины упущено. Он подчеркнул, что украинское руководство в критический для государства момент озабочено не судьбой страны, а личным обогащением.

По его словам, если Украине окажут помощь, то «половину из этого украдут, и эти деньги навсегда окажутся на частных банковских счетах».

«Украина разрушена, с этой нацией покончено», — констатировал Макгрегор.

В это же время, по его оценке, «российские войска фактически блокируют порты Одессы и Николаева, превращая то, что осталось от Украины, в территорию без выхода к морю». Эксперт отметил, что российская армия сегодня «сильнее, чем когда-либо с 1980-х годов».

«Зеленский выразил желание лицензировать производство ракет для Patriot на Украине, чего никогда не произойдет. К тому времени, когда это могло бы произойти, Украины, по моей оценке, уже не будет. Ведь русские сейчас наступают», — заявил аналитик.

Киев, по его словам, не без оснований беспокоится, что так называемые города-крепости — Дружковка, Славянск и Краматорск — вскоре падут. Это откроет путь на Днепр, Харьков и Киев, предупредил он.

Макгрегор также охарактеризовал состояние украинской власти как агонию: «Зеленский очень обеспокоен. Его правительство разваливается: людей увольняют направо и налево, люди сами уходят в отставку, покидают свои посты».

«Украинцы могут прекратить существование как нация», — резюмировал он.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Мы проиграли на Украине»

Аналитик сделал и более широкий геополитический прогноз, признав поражение Запада. Он отметил, что США и их союзники потерпели фиаско в украинском конфликте, а многие союзники Вашингтона, как и сами американцы, столкнулись с тяжелыми экономическими проблемами.

«Мы проиграли на Украине. <…> Ни у кого нет денег. Никакой великой мобилизации Европы против России не будет», — заявил он.

Что касается России, то тут Макгрегор крайне позитивен. Аналитик заявил, что РФ смогла не только сохранить устойчивость, но и улучшить свое положение. По его словам, Москва действует расчетливо, аккуратно использует имеющиеся ресурсы и стойко выдерживает длительное противостояние.

«Россия находится в превосходном состоянии, потому что русские бережно распоряжаются своими ресурсами», — подчеркнул он.

Ранее, в ноябре 2025 года, Макгрегор уже высказывался о том, что судьбу Украины после завершения конфликта решат российские власти. А в декабре 2025 года он предрек, что победа России в конфликте на Украине приведет к распаду НАТО.

«Все спрашивают, как это все будет выглядеть, когда конфликт закончится. Будет так, как захотят русские», — озвучил он свой прогноз.

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