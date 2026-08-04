Как правильно выбирать и хранить арбуз и дыню: все секреты в двух картинках

Как правильно выбирать и хранить арбуз и дыню: все секреты в двух картинках

В России наступил сезон арбузов. Он длится с начала августа до конца сентября, хотя есть и ранние ягоды, которые созревают к июлю. Роспотребнадзор опубликовал советы по выбору спелого плода.

Качественный плод должен иметь твердую и целую корку яркого цвета, а на боку — желтоватое пятно от земли. Зрелый арбуз, как правило, крупный, с блестящей кожурой, которую не проткнуть ногтем. Усик и плодоножка у него сухие. Мякоть должна быть сочной и сладкой, без ослизнения, семена — черными или коричневыми.

О спелости говорят вибрация при ударе ладонью, звонкий звук при постукивании и легкий хруст при сжатии. Не стоит брать самый большой или самый маленький арбуз — средний размер чаще всего оптимален.

В инфографике NEWS.ru — отличительные признаки арбузов и дынь разных сортов и советы о том, как выбрать идеальный арбуз или дыню, какие плоды нельзя употреблять в пищу и где хранить лакомство.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru