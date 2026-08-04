Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
04 августа 2026 в 18:04

Как правильно выбирать и хранить арбуз и дыню: все секреты в двух картинках

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В России наступил сезон арбузов. Он длится с начала августа до конца сентября, хотя есть и ранние ягоды, которые созревают к июлю. Роспотребнадзор опубликовал советы по выбору спелого плода.

Качественный плод должен иметь твердую и целую корку яркого цвета, а на боку — желтоватое пятно от земли. Зрелый арбуз, как правило, крупный, с блестящей кожурой, которую не проткнуть ногтем. Усик и плодоножка у него сухие. Мякоть должна быть сочной и сладкой, без ослизнения, семена — черными или коричневыми.

О спелости говорят вибрация при ударе ладонью, звонкий звук при постукивании и легкий хруст при сжатии. Не стоит брать самый большой или самый маленький арбуз — средний размер чаще всего оптимален.

В инфографике NEWS.ru — отличительные признаки арбузов и дынь разных сортов и советы о том, как выбрать идеальный арбуз или дыню, какие плоды нельзя употреблять в пищу и где хранить лакомство.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

арбузы
дыни
качество
продукты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стоимость нефти Brent опустилась ниже $79
Контрабанду крупной партии сигарет сорвали на Украине
Названа причина пожара в Перми, где горит дизтопливо
Американцы признали господство России в одной сфере
Лидера ЧВК «Ястреб» хотят посадить на 20 лет
Суды смогут лишать покинувших Россию инвесторов права на выкуп акций
Расчеты с кредиторами из недружественных стран вывели из спецрежима
Адвокат ответил, что грозит назвавшему россиянок неполноценными депутату ГД
В ООН выступили с обращением после смертельной атаки ВСУ на Геленджик
Бастрыкин заинтересовался сносом советского памятника в Польше
Раскрыты подробности о пожаре на производственном объекте в Перми
Российские синхронистки завоевали золото на чемпионате Европы
Стало известно о состоянии моряков с атакованного ВСУ турецкого корабля
«Петух на BMW»: жена педофила избила детдомовца, снимавшегося в порно
Политолог назвал главную цель ударов ВС России по энергетике Украины
Компания FESCO изменила планы после атаки морских дронов на судно «Янина»
По делу о гибели туристов в коллекторе вынесли новый приговор
Трех мужчин наказали за похищение подростка
«За мужество и храбрость»: Путин посмертно наградил инженера ЗАЭС
Названы последствия ужесточения мобилизации на Украине
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!
Семья и жизнь

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку
Общество

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.