Ольга Богданова на сборе коллектива Центрального академического театра Российской армии перед открытием 93-го сезона

Путин отметил заслуги артистки Богдановой перед Отечеством Артистку Богданову наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени

Народная артистка России Ольга Богданова удостоена ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Согласно документу на портале правовой информации, она была отмечена за заслуги в области культуры и искусства.

Наградить <...> орденом «За заслуги перед отечеством» IV степени Богданову Ольгу Михайловну — артистку федерального государственного бюджетного учреждения культуры и искусства «Центральный академический театр армии России, — отмечено в тексте указа.

Ранее глава государства наградил орденом «За заслуги перед отечеством» IV степени экс-главу Удмуртии Александра Бречалова. Он получил признание за свой вклад в решение социально-экономических задач и многолетнюю добросовестную работу.

Кроме того, Путин наградил председателя Государственной думы Вячеслава Володина. Он вручил спикеру нижней палаты парламента орден «За доблестный труд». Глава государства также отметил его вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность.