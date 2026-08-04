Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
04 августа 2026 в 18:27

Путин отметил заслуги артистки Богдановой перед Отечеством

Артистку Богданову наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени

Ольга Богданова на сборе коллектива Центрального академического театра Российской армии перед открытием 93-го сезона Ольга Богданова на сборе коллектива Центрального академического театра Российской армии перед открытием 93-го сезона Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Народная артистка России Ольга Богданова удостоена ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Согласно документу на портале правовой информации, она была отмечена за заслуги в области культуры и искусства.

Наградить <...> орденом «За заслуги перед отечеством» IV степени Богданову Ольгу Михайловну — артистку федерального государственного бюджетного учреждения культуры и искусства «Центральный академический театр армии России, — отмечено в тексте указа.

Ранее глава государства наградил орденом «За заслуги перед отечеством» IV степени экс-главу Удмуртии Александра Бречалова. Он получил признание за свой вклад в решение социально-экономических задач и многолетнюю добросовестную работу.

Кроме того, Путин наградил председателя Государственной думы Вячеслава Володина. Он вручил спикеру нижней палаты парламента орден «За доблестный труд». Глава государства также отметил его вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность.

Власть
Владимир Путин
награждения
артисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, сколько дел завели против российских нефтянников
Стоимость нефти Brent опустилась ниже $79
Контрабанду крупной партии сигарет сорвали на Украине
Названа причина пожара в Перми, где горит дизтопливо
Американцы признали господство России в одной сфере
Лидера ЧВК «Ястреб» хотят посадить на 20 лет
Суды смогут лишать покинувших Россию инвесторов права на выкуп акций
Расчеты с кредиторами из недружественных стран вывели из спецрежима
Адвокат ответил, что грозит назвавшему россиянок неполноценными депутату ГД
В ООН выступили с обращением после смертельной атаки ВСУ на Геленджик
Бастрыкин заинтересовался сносом советского памятника в Польше
Раскрыты подробности о пожаре на производственном объекте в Перми
Российские синхронистки завоевали золото на чемпионате Европы
Стало известно о состоянии моряков с атакованного ВСУ турецкого корабля
«Петух на BMW»: жена педофила избила детдомовца, снимавшегося в порно
Политолог назвал главную цель ударов ВС России по энергетике Украины
Компания FESCO изменила планы после атаки морских дронов на судно «Янина»
По делу о гибели туристов в коллекторе вынесли новый приговор
Трех мужчин наказали за похищение подростка
«За мужество и храбрость»: Путин посмертно наградил инженера ЗАЭС
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!
Семья и жизнь

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку
Общество

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.