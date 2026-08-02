Свыше ста военнослужащих ВДВ стали Героями России МО России: более ста десантников получили звания Героев России с начала СВО

Сотня с лишним военнослужащих Воздушно-десантных войск получила высокое звание Героя Российской Федерации с начала специальной военной операции, передает пресс-служба Минобороны РФ в МАКСе. Официальную статистику подвигов ведомство озвучило 2 августа в День ВДВ.

Из них 111 военнослужащим ВДВ это высокое звание было присвоено за время проведения специальной военной операции, — говорится в сообщении.

За всю свою историю прославленные войска воспитали 18 Героев Советского Союза и свыше 229 Героев России. Значительная доля высших наград страны была присвоена крылатой пехоте именно в ходе СВО. Отмечается также, что в ходе спецоперации более 142 тысяч бойцов награждены различными государственными наградами.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск с профессиональным праздником. Глава государства отметил мужество и героизм десантников в ходе спецоперации, а также подчеркнул их несгибаемый характер и верность историческим традициям.