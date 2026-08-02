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02 августа 2026 в 12:01

Стала известна судьба пропавшей в Подмосковье 12-летней девочки

Пропавшую в Подмосковье 12-летнюю девочку нашли живой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Девочку, которая пропала в Подмосковье, нашли живой в деревне Марково Раменского района, сообщили в пресс-службе МВД России по Московской области. По версии правоохранителей, она ушла из дома после ссоры.

Сотрудниками полиции установлено местонахождение 12-летней девочки <...> По предварительной информации, девочка ушла из дома после ссоры, противоправных действий в отношении нее совершено не было, — уточнили в МВД.

Ранее сообщалось, что 12-летняя девочка отправилась на велосипеде к родственнице и бесследно исчезла. Школьница выехала из деревни Цибино около четырех часов дня. Перед отъездом несовершеннолетняя предупредила родных, что направляется в столицу проведать свою бабушку, однако до пункта назначения ребенок так и не добрался.

До этого стало известно, что пропавшего 1 августа в Республике Бурятия подростка унесло течением во время купания в реке Хилок. В поисках приняли участие спасатели, водолазы, полицейские и местные жители.

Также сообщалось, что один из двух подростков утонул при попытке переплыть протоку на самодельном плоту в Самарской области. Трагедия произошла днем вблизи острова Рождественский.

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