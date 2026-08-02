Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
02 августа 2026 в 12:56

Ученые раскрыли правду об открытии нового минерала дороже золота

В КНЦ РАН опровергли информацию о якобы открытии нового минерала дороже золота

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Ученые Кольского научного центра РАН опровергли появившиеся в СМИ сообщения о якобы обнаруженном уникальном минерале со стоимостью дороже золота. В институте пояснили, что речь шла об изучении структуры уже известного ашкрофтина, а не о новом открытии. К тому же, как подчеркнули в центре, никаких данных о стоимости материала не приводилось.

Это недоразумение. Журналисты из нашего релиза, который им дала пресс-служба Минобрнауки, взяли то, чего там не было. Материал был про расшифровку структуры давно известного минерала. И про эту интересную структуру. Ни слова про стоимость и про открытие нового минерала не было, — отметили в центре.

Ранее сообщалось, что на Кировском руднике Хибинского массива обнаружили некий ранее неизвестный минерал. Уникальность находки, как говорилось в материале, заключалась в наличии кальция, марганца и фтора, а ее структура относится к числу самых сложных из известных. Среднюю цена налета на породе называли в $145 (около 12,4 тыс. рублей) за миллиметр, что превышает стоимость золота.

Общество
ученые
открытия
минералы
опровержения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто число погибших при атаке на Удмуртию
Наступление ВС России на Харьков 2 августа: мощный прорыв в Купянске, бои
Беглов пошутил о якобы существующей борьбе между Москвой и Петербургом
СК взял на контроль дело о гибели двух детей при пожаре в Петербурге
В Москве умер легендарный таджикский футболист
Погибший при взрыве в Москве охранник получит премию имени Кеосаяна
Президент Армении назначил Пашиняна премьером страны
Фигурист Сарновский возобновил тренировки после травмы
Россиянин получил счет на почти 1 млн рублей за спасение его возлюбленной
Появились новые подробности миграционной катастрофы в испанской Сеуте
Собянин назвал жестоким терактом взрыв в ресторане в Москве
Широков выставил на продажу шикарный особняк после завершения карьеры
Киев лишили выхода к морю и моста в Затоке? Удары по Украине 2 августа
Названо количество жертв аномальной жары в Южной Корее
Правящая партия Армении снова выдвинула Пашиняна на пост премьера
Один из крупнейших городов ДНР оказался полностью обесточен
На Украине зафиксирован пятилетний рекорд по числу заявлений в вузы
Ученые раскрыли правду об открытии нового минерала дороже золота
Второй мост обрушился за сутки в Приморье
Фанатов «Зенита» призвали не обижаться на прозвище «бомжи»
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат
Семья и жизнь

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом
Общество

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.