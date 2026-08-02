Ученые раскрыли правду об открытии нового минерала дороже золота

Ученые Кольского научного центра РАН опровергли появившиеся в СМИ сообщения о якобы обнаруженном уникальном минерале со стоимостью дороже золота. В институте пояснили, что речь шла об изучении структуры уже известного ашкрофтина, а не о новом открытии. К тому же, как подчеркнули в центре, никаких данных о стоимости материала не приводилось.

Это недоразумение. Журналисты из нашего релиза, который им дала пресс-служба Минобрнауки, взяли то, чего там не было. Материал был про расшифровку структуры давно известного минерала. И про эту интересную структуру. Ни слова про стоимость и про открытие нового минерала не было, — отметили в центре.

Ранее сообщалось, что на Кировском руднике Хибинского массива обнаружили некий ранее неизвестный минерал. Уникальность находки, как говорилось в материале, заключалась в наличии кальция, марганца и фтора, а ее структура относится к числу самых сложных из известных. Среднюю цена налета на породе называли в $145 (около 12,4 тыс. рублей) за миллиметр, что превышает стоимость золота.