Без салата «Парамониха» в 90-е не обходилась ни одна зима: вкуснее лечо — можно есть ложкой, класть в щи и борщи

Без салата «Парамониха» в 90-е не обходилась ни одна зима: вкуснее лечо — можно есть ложкой, класть в щи и борщи

Салат «Парамониха» — это легендарная густая и ароматная заготовка из 90-х, которая готовится из помидоров, лука, моркови и сладкого перца. Ее можно есть ложкой как салат или добавлять в супы и борщи.

Ингредиенты: 2 кг помидоров (дольками), 1 кг лука (кольцами), 1 кг моркови (крупная терка), 1 кг сладкого перца (соломкой), 300 г растительного масла, 300 г сахара, 100 г 9% уксуса, 2 ст. л. соли. Все овощи сложите в кастрюлю, добавьте масло, сахар, уксус, соль, перемешайте, доведите до кипения и варите ровно 15 минут, затем разложите по стерилизованным банкам и закатайте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить салат «Парамониха». Он оказался вкуснее лечо, несмотря на то, что ингредиенты практически те же. Совет: добавьте в заготовку 2 зубчика чеснока за 5 минут до конца варки для пикантности.

Ранее стало известно, как приготовить заливные помидоры: закуска за 2 часа.