Заливные помидоры: закуска за 2 часа — просто выливаю на дольки соус с чесночком

Заливные помидоры: закуска за 2 часа — просто выливаю на дольки соус с чесночком

Пока все кругом катают банки, готовлю заливные помидоры. С ними все просто — не нужно возиться с рассолом и стерилизацией, а есть можно уже через 2 часа.

Ингредиенты: 6-7 крупных мясистых помидоров, 100 мл растительного масла, 2 ст. л. 9% уксуса, 3 зубчика чеснока, пучок петрушки и укропа, соль и перец. Помидоры нарежьте дольками и уложите в глубокий контейнер. Чеснок мелко порубите, зелень нарубите, смешайте с маслом, уксусом, солью и перцем, залейте этой смесью помидоры, накройте крышкой и оставьте при комнатной температуре на 2 часа, периодически встряхивая.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить заливные помидоры. Понравилось, что за два часа они, действительно, становятся пикантными, с приятной кислинкой. Совет: для более насыщенного вкуса добавьте в заливку чайную ложку сахара.

Ранее стало известно, как приготовить жареное варенье: просто кладу все в сковороду и держу 10 минут.