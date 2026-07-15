Жареное варенье: просто кладу все в сковороду и держу 10 минут — рецепт для малины и смородины

Жареное варенье: просто кладу все в сковороду и держу 10 минут — рецепт для малины и смородины

Жареное варенье — это рецепт на тот случай, когда неохота стоять у плиты и по несколько раз доводить ягоды до кипения. При обжаривании на сковороде ягоды отдают сок, быстро соединяются с сахаром и карамелизуются, превращаясь в густое ароматное лакомство. Рецепт хорош для малины, смородины и вишни.

Готовится проще простого: берете 1 кг ягод, высыпаете на сухую раскаленную сковороду, обжариваете на среднем огне 2–3 минуты, пока ягоды не начнут трещать и пускать сок, затем добавляете 1 кг сахара и, помешивая, жарите еще 5–7 минут до растворения кристаллов и легкой карамелизации — масса станет глянцевой и начнет отставать от стенок, в самом конце всыпьте щепотку лимонной кислоты (на кончике ножа) для яркости. Перемешайте и сразу разлейте по банкам.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже опробовала этот рецепт в деле. Удивило, что жареное варенье получается очень густым с ярким ароматом. Совет: для этого рецепта ягоды не мойте, если они с куста, а если мытые — тщательно обсушите бумажным полотенцем, чтобы лишняя влага не помешала карамелизации.

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