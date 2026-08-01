Идеи для ужина и закруток: 3 лучших рецепта с баклажанами

Идеи для ужина и закруток: 3 лучших рецепта с баклажанами

Идеи для ужина и закруток: 3 лучших рецепта с баклажанами

С приходом сезона этих темно-синих красавцев на кухне начинается самое интересное. Из них выходит все: от жгучих заготовок, которые открываешь холодным вечером, до легких салатов и уютной горячей закуски под сырной корочкой. Мы выбрали 3 беспроигрышных рецепта с баклажанами — каждый со своим настроением и характером.

Пикантная заготовка с перчинкой «Для горячих сердец»

Эти баклажаны на зиму — настоящее спасение, когда хочется чего-то острого и насыщенного. Овощи сначала обжариваются до аппетитной румяности, а потом встречаются с томатно-чесночным соусом с искрой чили. В банках они дозревают и становятся еще ярче по вкусу. Получается отличный компаньон к картофелю, мясу или просто куску свежего хлеба.

Что берем:

баклажаны — 1,5 кг;

перец сладкий (лучше красный для цвета) — 0,5 кг;

чеснок — 100 г;

перец чили — 1 небольшой стручок (около 20 г);

сахар — 80 г;

уксус (9 процентов) — 30 г;

соль — 25 г + отдельно 60 г для вымачивания;

масло подсолнечное — 250 г;

соус томатный чили (готовый) — 130 г.

Пошагово:

Нарезаем баклажаны кружочками толщиной примерно с палец (1,5 см). Заливаем крепким соляным раствором (60 г соли на 2 литра воды) и даем постоять полчаса, чтобы ушла свойственная плодам горчинка.

Пока баклажаны отдыхают, отправляем в блендер чеснок, сладкий перец и чили. Взбиваем до состояния пасты. К ней добавляем сахар, 25 г соли, уксус, 50 мл масла и томатный соус чили — перемешиваем до однородности.

Пикантная заготовка из баклажанов на зиму с перчинкой «Для горячих сердец» Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Обжариваем подсушенные баклажаны на оставшемся масле до золотистой корочки и мягкости. Кладем на бумажные полотенца — те впитают лишний жир.

В стерильные сухие банки укладываем слоями: баклажаны, затем острый соус. Последним обязательно идет соус.

Накрываем крышками и ставим стерилизоваться: для банок 450 мл — 20 минут, для 550 мл — 30 минут. Закатываем, переворачиваем и укутываем до полного остывания.

Калорийность: примерно 185–195 ккал на 100 г (зависит от впитываемости масла).

Польза: антоцианы в составе баклажанов поддерживают эластичность сосудов, а чеснок и перец дарят природную защиту в сезон простуд.

Хрустящий салат с маринованными баклажанами и сливочным акцентом

Здесь главная роль у баклажанов, которые после обжарки превращаются в хрустящие ломтики с карамельной корочкой. Агрессивный соевый маринад с медом и чесноком делает их яркими, а свежие овощи и нежный творожный сыр создают идеальный контраст. Салат с баклажанами собирается за 20 минут и выглядит как ресторанный.

Что берем:

баклажаны — 2 крупных;

помидоры черри — 250 г (примерно 8–10 шт.);

огурец свежий — 1 шт.;

руколу — небольшой пучок;

сыр творожный (мягкий) — 100 г;

соус соевый — 40 г (2 ст. ложки);

мед жидкий — 10 г (1 ч. ложка);

чеснок — 2 зубчика;

паприку копченую — щепотку;

масло для жарки;

соль по вкусу.

Как готовить:

Нарезаем баклажаны кубиками со стороной около 2 см. Солим, ждем 20 минут, затем промываем и тщательно сушим бумажными салфетками — это залог хруста.

Разогреваем сковороду с маслом и выкладываем кубики в один слой. Жарим, не трогая, до румяной корочки, затем аккуратно переворачиваем. Важно не мешать часто, чтобы овощи не превратились в кашу.

Хрустящий салат с маринованными баклажанами и сливочным акцентом Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

В отдельной миске смешиваем соевый соус, мед, выдавленный чеснок и паприку. Горячие баклажаны отправляем в этот маринад на 10–15 минут — они впитывают ароматы, оставаясь упругими.

На плоское блюдо выкладываем руколу, сверху — крупно нарезанный огурец и половинки черри. Следом идут баклажаны вместе с остатками маринада. Ложкой выкладываем небольшие шапочки творожного сыра.

Калорийность: около 205 ккал на 100 г.

Польза: клетчатка баклажанов мягко стимулирует пищеварение, а антиоксиданты помогают выводить токсины.

Баклажаны под двойной сырной защитой

Этот вариант — для тех, кто любит уютную домашнюю еду без лишних хлопот. Кружочки баклажанов в панировке запекаются до хруста, затем покрываются томатным соусом и двумя видами сыра: тягучей моцареллой и ароматным твердым. Простой ужин, который хочется повторять снова и снова.

Что берем:

баклажаны — 2 шт. (средние);

помидоры свежие — 5-6 шт. (или томатный соус — 150 г);

сыр твердый (типа пармезана или гауды) — 100 г;

моцареллу для пиццы (или шарики) — 200 г;

муку пшеничную — 50 г;

сухари панировочные — 50 г;

яйцо куриное — 1 шт.;

орегано, чеснок сушеный, перец, соль — по желанию;

масло для смазывания противня.

Процесс:

Режем баклажаны кружками толщиной 0,5 см — так они пропекутся равномерно.

Готовим панировочную линию: в одной тарелке мука, в другой — взбитое яйцо, в третьей — сухари с пряностями. Каждый кружок сначала обваливаем в муке, затем окунаем в яйцо и щедро панируем в сухарях.

Выкладываем на противень с пергаментом (чуть смазанным маслом) и запекаем при 180 градусах ровно 30 минут.

Если используем свежие помидоры, бланшируем их, снимаем шкурку, тушим с чесноком 10 минут и пробиваем блендером до соуса.

Хрустящие баклажаны с сыром Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Достаем баклажаны, смазываем каждый кружок томатным соусом, кладем кусочек моцареллы и присыпаем тертым твердым сыром. Отправляем обратно в духовку еще на 10–12 минут до образования золотистой сырной шапки.

Калорийность: примерно 325 ккал на 100 г (порция получается сытной).

Польза: калий и магний в баклажанах поддерживают работу сердца, а белок сыра помогает дольше оставаться сытым.

Маленький кулинарный лайфхак: если вы хотите минимизировать масло при жарке, слегка обваляйте ломтики баклажанов в кукурузном крахмале — он создает тонкую пленку, которая не дает впитывать жир. А для ежедневного меню лучше выбирать запекание или тушение — так сохраняется больше полезных веществ.

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